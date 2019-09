Alex Morgan repudia a Cristiano Ronaldo por su escándalo sexual

La campeona del mundo, la delantera estadounidense, Alex Morgan afirmó que Cristiano Ronaldo es uno en cancha y otro fuera de ella y que las acusaciones que hubo sobre él por violación, "se callaron por dinero".

En entrevista a Sports Illustrated, Morgan aseguró que quizá salude a "CR7" si se lo llega a encontrar en Milán, en la gala de los Premios The Best. "No planeo acercarme a él de una manera diferente a cualquier persona", dijo.

Y retomó el tema de las acusaciones de las denuncias de abuso sexual en la Unión Americana. "Creo que hay mucha evidencia por cubrir y, al final, el dinero ayuda a acallar estas historias".

Alex Morgan abundó: "Los cargos fueron desestimados y puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo y atrae la atención".

Al final lo importante es que: "Hay que seguir respaldando a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de temor".