Alexa Moreno en riesgo de perderse Juegos Panamericanos de Chile

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Los Juegos Panamericanos de Chile 2023 comenzarán el próximo 20 de octubre y la delegación mexicana estará conformada por 640 atletas, en los cuales no estaría la gimnasta Alexa Moreno.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), detalló que es posible no verla en la justa continental por un malestar en la rodilla que presentó en el pasado Campeonato Mundial."Estaban revisando el tema de Alexa Moreno si causaba baja por un tema lesión", comentó Alcalá.En caso de hacerse oficial, la baja de la gimnasta es sensible en cuanto a la posibilidad de medallas, tomando en cuenta sus resultados en las últimas competencias con un cuarto lugar mundial en la prueba de salto de caballo.Chile 2023 serían los terceros Juegos Panamericanos para la originaria de Mexicali, ya compitió en Toronto 2015 y Lima 2019.Pese a dicha probabilidad, Alcalá se mantiene positiva en cuanto a resultados en el medallero."Creo que podemos estar peleando de los primeros lugares, pero hay que darle con todo. Estamos buscando arriba de las 130 preseas, entre 28 y 30 medallas de oro", indicó.La presidenta del COM compartió que en su análisis "en pelota vasca, bádminton, tiro deportivo, pero más pelota vasca es una que más va a dar medallas de oro".Algunos atletas ya comenzaron a viajar por grupos al sur del continente, con el objetivo de conseguir preseas.