Alexa Moreno, gimnasta que superó el ciberbullying por su físico

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Tanto nacional como internacionalmente, Alexa Moreno se convirtió en la gimnasta mexicana más condecorada en la historia.

La originaria de Mexicali ha ganado preseas de bronce, plata y oro en pruebas por equipo, salto de caballo y rutina de piso durante Juegos Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Panamericanos de Gimnasia y Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística.Alexa se convirtió en la primera mujer que ganó una medalla para México en un Mundial de Gimnasia al colgarse el bronce en 2018.Además, podría clasificarse para sus terceros Juegos Olímpicos luego de representar a nuestro país en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, donde consiguió el cuarto lugar.Moreno, de 29 años, también ha tenido que superar otro tipo de pruebas a lo largo de su amplia trayectoria como atleta.Durante su primera participación en una justa veraniega, la bajacaliforniana fue víctima de ciberbullying por no "encajar" con los estereotipos físicos de una gimnasta.Su complexión física fue severamente criticada en las redes sociales y la propia olímpica reconoció sentirse golpeada porque su cuerpo llamara más la atención que su rendimiento."Cuando supe fue difícil [y] duro porque a nadie le gusta que lo critiquen. Las redes sociales son un arma de doble filo, por eso no me meto tanto", manifestó en una entrevista con Adela Micha.