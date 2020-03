Alexa Moreno, ilusionada porque los países tendrán abanderados hombres y mujeres en JJOO

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La gimnasta mexicana Alexa Moreno afirmó este jueves que la norma del Comité Olímpico Internacional (COI) que dice que todos los países tendrán la obligación de contar con dos abanderados, hombre y mujer, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, le ha despertado mucha ilusión.



"Es algo que me provocó mucha ilusión porque es un reconocimiento que engloba a toda la comunidad deportiva", confesó la gimnasta luego de recibir la medalla al mérito deportivo 2019 en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, este jueves por la mañana.

Thomas Bach, presidente del COI, anunció el miércoles que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 todos los países tendrán que contar con dos abanderados, hombre y mujer, en la ceremonia de inauguración.

Alexa Moreno obtuvo su plaza para Tokio 2020 en el Mundial de Stuttgart, Alemania, en octubre de 2019.

La gimnasta manifestó que a ella le encantaría tener la oportunidad de ser la mujer elegida para portar la bandera por México en la ceremonia inaugural de Tokio 2020.

"Ser abanderada es algo que me hace mucha ilusión, y más ahora que serán dos abanderados por país; se me hace algo muy bonito el que haya dos abanderados porque representa a toda la comunidad deportiva, y claro que me gustaría estar ahí", declaró.

Sin embargo, la gimnasta aclaró que a pesar de la ilusión de ser abanderada por México, sabe que es difícil porque los gimnastas suelen no acudir a las ceremonias de inauguración porque la actividad en su disciplina es de las primeras en comenzar en los Juegos.

"Aunque sueño con ello, no puedo tampoco hacerme muchas ilusiones, porque nosotros como gimnastas competimos uno o a lo sumo más dos días después de la inauguración y a veces no podemos asistir a la ceremonia", subrayó.

Moreno, ganadora del Premio Nacional del Deporte 2019, habló de la necesidad de terminar con compromisos fuera de su agenda deportiva para dedicarse al 100 % a la última etapa de su preparación para Tokio 2020.

"Me he preparado mucho para competir. Ha sido una disciplina total, ha sido muy pesado, me he preparado mucho para competir en los Juegos Olímpicos, por eso no puedo dejar de entrenar, y espero que este sea el último evento al que asisto", sentenció.