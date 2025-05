Alexander-Arnold confirma su salida

Trent Alexander-Arnold se sentó, respiró hondo y pronunció las palabras que muchos en Liverpool sabían que llegarían.

“Después de 20 años en Liverpool, me iré al final de la temporada”, dijo frente a una cámara.

Alexander-Arnold no mencionó su próximo destino al confirmar su inminente salida del flamante campeón de la Liga Premier en sus cuentas de redes sociales, pero se espera ampliamente que el lateral derecho de la selección de Inglaterra aterrice en el Real Madrid en una transferencia gratuita.

Formado en la cantera de Liverpool, se unió al club a la edad de seis años y ganó todos los laureles de prestigio con el club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida”, dijo.

Lo anunció apenas una semana después de asegurar un segundo título de la Premier con los Reds, llevándolos a 20 campeonatos de la máxima categoría inglesa, empatando el récord con el Manchester United.

“Este club ha sido toda mi vida, todo mi mundo, durante 20 años”, escribió Alexander-Arnold, de 26 años. “Desde la academia hasta ahora, el apoyo y el amor que he sentido de todos dentro y fuera del club permanecerán conmigo para siempre. Estaré eternamente en deuda con todos ustedes”.

“Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, sacarme de mi zona de confort y exigirme tanto profesional como personalmente. He dado todo de mí cada día que he estado en este club, y espero que sientan que les he devuelto algo durante mi tiempo aquí”, agregó.