Alexander Zverev, el rival de Roger Federer en México

Alexander Zverev será el rival de Roger Federer en la Ciudad de México el próximo 23 de noviembre, en el evento llamado "The Greatest Match".

Con 11 títulos en su palmarés de singles y dos en la categoría de dobles, Zverev es el segundo jugador más joven clasificado dentro del Top 10 de la clasificación mundial de ATP Tour.

Además es el vigente monarca de las ATP Finals, quien se convirtió en el campeón más joven de la Copa de Maestros en la última década.

Fuera del llamado "Big Four", Zverev también es el único jugador con tres títulos ATP Masters 1000 y ha sido llamado por sus propios compañeros como el sucesor al trono.

Datos de Zverev:

Alcanzó el No. 1 en la categoría juvenil y ganó el título del Australian Open en la categoría junior en 2014.

Se convirtió en uno de los campeones más jóvenes en Challenger Tour con 17 años.

Logró su primera victoria ante un Top 5 al derrotar a Roger Federer en pasto (Halle 2016).

A los 19 años, fue el jugador más joven en ingresar al Top 30 desde que Nadal lo hiciera en 2005.