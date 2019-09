Alexis Vega podría ser sancionado de oficio por su festejo

Alexis Vega ya se disculpó. El delantero del Guadalajara, por medio de sus redes sociales, dijo que su polémico festejo en el Clásico Tapatío, de bajarse los pantaloncillos enseñando las nalgas después de marcar el gol del triunfo ante el Atlas, fue un error, al querer quitarse la playera: "Quiero aclarar que nunca fue con intención lo sucedido, fue un accidente al quererme desfajar la playera y se bajó de más el short. Sólo para dejar claro y que no malinterpreten que así fue mi festejo. Buen día banda", escribió en su cuenta de Twitter.

Mas en los reglamentos de la Liga MX, hay sanciones para los festejos considerados "Excesivos e Inapropiados" y la multa podría ir hasta más de 126 mil pesos. El artículo 26 dice a la letra: "Los jugadores que celebren el gol o el triunfo de un partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros o francamente antideportivos hacia el adversario o el público en general, que no hayan sido vistas por el árbitro, serán sancionados con una multa de hasta 1500 UMAs".

"De manera enunciativa, más no limitativa, se considera comportamiento excesivo inapropiado trepar a las vallas perimetrales y/o acercarse a los espectadores de una manera que suscite problemas; gesticular o actuar de forma irrisoria o exaltada; cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares; quitarse la camiseta o cubrirse con ella".