Alfonso Sosa, fuera del Atlético de San Luis

Luis Alfonso Sosa deja desde hoy la dirección técnica del Atlético de San Luis, según confirmó el equipo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Detalló que junto con Sosa, sale también todo su cuerpo técnico.

El Atlético reconoció que los objetivos iniciales se cumplieron "gracias al trabajo de él y todo su cuerpo técnico, a quienes les agradecemos y deseamos el mayor de los éxitos en su trayectoria profesional".

Se informó que en los próximos días se dará a conocer quién será el nuevo técnico del conjunto potosino.

"Poncho" Sosa cumplió con el ascenso del San Luis a la Primera División del futbol mexicano tras coronarse en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019 del Ascenso MX.

Mientras que en lo que va del Apertura 2019 de la Liga MX, Sosa dejó al club con siete partidos jugados y 11 unidades cosechadas, gracias a tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Alfonso Sosa se convirtió en un director técnico más en dejar o ser cesado de su cargo en el presente certamen, tras Enrique Meza con Veracruz, Javier Torrente con Morelia, Pedro Caixinha con Cruz Azul y José Luis Sánchez Solá con Puebla.

No sabe la razón de su despido

Alfonso Sosa aguardará comunicados oficiales para hablar acerca de su salida del Atlético de San Luis.

El técnico dijo que por el momento no dará declaraciones, sólo aceptó una pregunta de parte de EL UNIVERSAL Deportes...

-¿Sabes la razón por la cual te cesaron?

"No, no la sé".

Sosa subió al Atlético de San Luis a la Liga MX ganando los dos torneos del Ascenso, lo que fue un gran mérito. En la pretemporada Sosa habló de formar un equipo, de mucha lucha y entrega. Desde ese tiempo comenzaron a rondar rumores acerca de que el club quería un técnico de otro perfil, "con más experiencia en Primera División".

El nombre de Antonio Mohamed ha sido ligado como el técnico que vendrá a suplir a Luis Alfonso Sosa, de la mano del promotor argentino Christian Bragarnik.

Y para mayor prueba está que el hijo del "Turco", Shayr Mohamed, juega ya con el Atlético de San Luis Sub-20.