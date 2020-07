Alfredo Tena dejaría las Fuerzas Básicas del América

El histórico Alfredo Tena no renovaría su contrato con el Club América, como encargado de la Dirección General de las Fuerzas Básicas. Los motivos, desde el interés por una nueva aventura como entrenador hasta su desacuerdo con los nuevos sistemas tecnológicos en la formación de futbolistas.

"El Capitán Furia", símbolo del americanismo con el que ganó hasta seis títulos de Liga en los 80, finaliza su relación contractual con las Águilas este 31 de agosto, pero sin planes de extender su gestión, informó esta mañana Fox Sports.

Luego de tres años en el cargo, Tena dejaría una exitosa labor como Director General de Fuerzas Básicas, de las que surgieron talentos como Diego Lainez y Edson Álvarez, ambos en el futbol de España y Holanda, respectivamente.

Tena, quien no atendió a la llamada de EL UNIVERSAL Deportes, tendría otros planes de mayor ambición, como el dirigir a una Selección.

Después de los rumores del pasado mes de mayo, que adelantaban su salida de Coapa, trascendió desde Panamá que Tena Garduño presentó un proyecto para ser candidato a seleccionador de país; Thomas Christiansen, Julio César Del Valdés y Fabio Celestini también compiten por el puesto.

Desde la cancelación de los torneos juveniles, por la pandemia de coronavirus, el América no ha fijado una postura respecto a la continuidad del "Capitán" Furia, quien estaría en desacuerdo con los nuevos métodos deportivos y tecnológicos que explora la entidad azulcrema.