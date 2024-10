Alim McNeill y los Lions extienden contrato

ALLEN PARK.- Los Lions de Detroit y el tackle defensivo Alim McNeill acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 97 millones de dólares, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press el miércoles en condición de anonimato debido a que el acuerdo todavía no ha sido anunciado oficialmente.

Detroit (4-1) enfrentará como visitante el domingo a Minnesota (5-0), líder de la división Norte de la Conferencia Nacional, en un juego potencialmente clave en la carrera por el título divisional y por el acomodo en los playoffs. Los Lions ganaron el Norte de la NFC la campaña pasada, su primer campeonato divisional en tres décadas.

McNeill es el jugador que más en conseguir un acuerdo a largo plazo con esta franquicia resurgente, uniéndose al quarterback Jared Goff, al wide receiver Amon-Ra St. Brown y al tackle ofensivo Penei Sewell.

El gerente general de los Lions, Brad Holmes, seleccionó a McNeill en la tercera ronda (número 72 en general) en 2021 procedente de N.C. State y se ha convertido en uno de los mejores tackles defensivos de la liga.

McNeill igualó el mejor registro de su carrera con dos capturas de quarterback en la aliza por 47-9 sobre Dallas el domingo pasado. La temporada pasada consiguió cinco sacks, la mayor cantidad para un liniero defensivo interior con los Lions desde que Ndamukong Suh tuvo 8 1/2 sacks en 2014.

Detroit necesita más que nunca que McNeill responda en el campo.

Aidan Hutchinson fue colocado en la reserva de lesionados el martes, recuperándose de una fractura en la pierna izquierda que fue reparada quirúrgicamente y que se espera lo mantenga fuera del campo durante al menos cuatro meses. Hutchinson lidera la liga con 7 1/2 capturas y tiene 28 1/2 en su carrera en 39 juegos en más de dos temporadas.

Los Lions también colocaron al tackle defensivo Kyle Peko en la reserva de lesionados y firmaron al ala defensiva Isaiah Thomas del equipo de prácticas de Cincinnati.