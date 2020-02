Alma Ibarra tiene posibilidades de estar en Tokio: Conade

Alma Ibarra, boxeadora mexicana que fue secuestrada virtualmente y posteriormente liberada hace unos días, mantiene la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, al menos en lo que a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) respecta.

Este lunes, Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, aseguró que en el preolímpico continental que se celebrará en Buenos Aires fue apuntada únicamente como reserva, debido a que, cuando no se presentó al pesaje del cuadrangular clasificatorio, nadie sabía la razón.

Sin embargo, el subdirector general de la Conade, Pedro Luis Benítez Vélez, no descartó su participación en la máxima justa deportiva. "Es un atleta a la que se le tiene que dar un seguimiento; es una de las que tenemos en la lista para que pueda ser integrada a una Selección Nacional", aseveró.

De acuerdo con el directivo, hay reuniones entrantes con la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y con la Comisión Nacional de Boxeo de México (Conabox), en las que se plantearán los cabos sueltos de la disciplina rumbo a Tokio.

"Estamos unificados, Conade, Conabox y la Federación; todavía falta definir detalles. Tenemos el selectivo en Buenos Aires y además hay un Preolímpico en París", advirtió.

En los próximos días, será esa opción la que propondrá Ricardo Contreras como alternativa para que la púgil no se vea en desventaja para buscar un sitio en Japón.