Almeyda quiere dirigir a la selección de Estados Unidos

Matías Almeyda coqueteó con la selección de Estados Unidos, por si algún día requieren de sus servicios. El técnico argentino, hoy al mando del San Jose Earthquakes, reveló su aspiración a corto plazo, una primera experiencia como timonel en un combinado internacional.

"Me encantaría [dirigir a Estados Unidos]. Una selección es lo máximo para mí que le puede pasar a un entrenador, y sobre todo Estados Unidos, México son selecciones con mucho futuro", comentó el sudamericano.

Actualmente, Gregg Berhalter (12 victorias, dos empates y cinco derrotas) se sienta en el banquillo de las barras y las estrellas.

Para Matías, campeón con el Guadalajara, el futbol estadounidense tiene más espacio en las pantallas europeas, mientras que el mexicano pasa desapercibido.

"No lo transmiten en Europa, nosotros fuimos con Chivas y tengo amigos que me siguen, si no era porque son mis amigos ni sabían, la historia que tiene México, cada uno de sus clubes, no se sabe", comentó Almeyda a ESPN.

"México lo primero que tiene que hacer es tratar que los partidos y el campeonato se transmitan en el mundo. Hoy Estados Unidos tiene más vidriera que México en Europa".