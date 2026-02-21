Álvaro Fidalgo elige a México sin llamado asegurado

México.- Hace unos días se oficializó que Álvaro Fidalgo realizó el One Time Switch ante el máximo rector del futbol, la FIFA, lo que le permite ser llamado a la Selección Mexicana sin ningún problema, en caso de ser requerido por Javier "Vasco" Aguirre.

A unos meses del Mundial de futbol 2026 a realizarse en México, Canadá y Estados Unidos, el tema de Fidalgo con el Tri sigue siendo uno de los más mediáticos. Aún sigue en el aire si el ahora futbolista del Real Betis será parte de alguna convocatoria, antes de darse a conocer el listado definitivo para la justa de este verano.

En una entrevista con Apuntes de Rabona, el Maguito confesó que el cambio de federación vino por decisión propio y sin tener nada asegurado, refiriéndose a una posible convocatoria a la Selección Mexicana.

"A mí nadie me dijo, nunca -oye vas a ir con tu cambio-. No depende de mí, lo único que depende es hacer cada fin de semana las cosas bien. Todos me conocen, soy una persona que respeta absolutamente todo. Me gusta competir, jugar y disfrutar del futbol".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Siguiendo este hilo, el canterano del Real Madrid dejó en claro que "si viene (la convocatoria) genial y si no, pues no pasa absolutamente nada".

Antes de realizar el famoso One Time Switch, Álvaro Fidalgo entabló una seria conversación con todas las personas importantes de su entorno, algo que facilitó la resolución.

"Tomé la decisión de hacer ese cambio, creo que era una decisión importante para mí, para muchas cosas, lo hablé con mi familia, amigos y gente cercana y tomamos la decisión".