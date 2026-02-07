Álvaro Fidalgo ya es elegible por México

El panorama de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 ha recibido una noticia que muchos aficionados esperaban. Este jueves 5 de febrero, la FIFA otorgó oficialmente el aval para que Álvaro Fidalgo pueda representar al "Tri", tras completar su trámite de cambio de federación, conocido como One-Time Switch.

Fidalgo, quien recientemente emigró al Real Betis tras su exitoso paso por el Club América, ya contaba con la carta de naturalización desde 2024; sin embargo, el trámite había generado incertidumbre debido a que dejó México apenas unos días antes de cumplir cinco años en el país, el tiempo que exige FIFA para aprobar un cambio de nacionalidad.

Ahora, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió la notificación del organismo rector, confirmando que el mediocampista español cumple con todos los requisitos de elegibilidad.

La resolución de la FIFA llega en un momento inmejorable. El técnico nacional, Javier "Vasco" Aguirre, ha expresado en diversas ocasiones su admiración por la calidad técnica y la visión de juego del mediocampista. Con la autorización en mano, no existen impedimentos para que Álvaro Fidalgo sea incluido en la convocatoria de la próxima Fecha FIFA de marzo, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica.

Durante su reciente presentación en España, el propio jugador dejó claro su cariño por el país que lo acogió durante cinco años. Su conocimiento del sistema de juego en México y su actual fogueo en LaLiga lo perfilan como una pieza clave para refrescar el mediocampo mexicano.