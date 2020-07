Álvaro Morales no tiene pantalones para acusar a Luis García, dice Faitelson

El debate sobre Renato Ibarra y su vuelta al futbol a pesar de su pasado de agresión contra las mujeres, ha llegado hasta temas personales en cuestiones televisivas, en cuestiones de los análisis de los comentaristas.

Sucedió en ESPN Álvaro Morales, presentador de diferentes espacios en el canal deportivo, entró en discusión con el comentarista David Faitelson, debido a que el primero sugirió que el segundo no criticó o actuó con la misma severidad que con Ibarra, cuando trabajaba con Luis García en TV Azteca.

García fue acusado por la actriz Kate del Castillo, de haberla golpeado en su matrimonio y Morales se le echó en cara Faitelson de manera vedada: "David Faitelson ha opinado que Renato no tendría que quedarse en el América (...) Yo te pregunto, ¿tú nunca trabajarías o has trabajado con un golpeador de mujeres? Para saber si es una postura tuya o pasa por el antiamericanismo que tanto profesas. ¿Otras empresas en las que has trabajado no han tenido golpeadores?".

Ante esto, el comentarista que radica en los Estados Unidos, contestó: "Álvaro Morales no tuvo los pantalones o huevos, como se dice normalmente, para mencionar a Luis García.

"Insinuó que yo había trabajado con un hombre que golpeó a una mujer y en ese sentido, nunca supe que Luis tuviera ese comportamiento, nunca se le comprobó, nunca estuvo en prisión ni sufrió alguna detención.

"Es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida y siempre lo tendré como un amigo".