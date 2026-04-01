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Amarran los Pistons, título divisional

Por AP

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Amarran los Pistons, título divisional

DETROIT.- Jalen Duren anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes por los Pistons de Detroit, quienes derrotaron el martes 127-116 a los Raptors de Toronto para asegurar el título de la División Central.

Duren promedia 23,4 puntos y 10,5 rebotes en siete partidos desde que Cade Cunningham sufrió una lesión pulmonar el 17 de marzo en la victoria por 130-117 sobre Washington. Los Pistons tienen marca de 6-2 sin su estrella, incluida una derrota 114-110 en tiempo extra en Oklahoma City el lunes, un partido que Duren no disputó.

Daniss Jenkins anotó 21 puntos por los Pistons, que han ganado siete de nueve, y Duncan Robinson sumó 19 unidades. 

RJ Barrett anotó 24 puntos por Toronto, que había ganado seis de nueve, incluida una victoria en casa 119-108 sobre los Pistons el 15 de marzo. Brandon Ingram añadió 22 tantos. Toronto falló sus primeros 10 tiros, pero pudo volver al partido con defensa y rebotes. Los Raptors convirtieron 13 pérdidas de Detroit en 23 puntos y capturaron nueve rebotes ofensivos.

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En una posesión al final del primer cuarto, Collin Murray-Boyles capturó cinco rebotes ofensivos en fila antes de que RJ Barrett encestara un triple en el sexto tiro.

Detroit necesitó un triple sobre la bocina de Jenkins para irse al descanso arriba 59-54. Los Pistons abrieron el tercer cuarto con una racha de 27-12 para ponerse arriba 86-66 y llegaron al cuarto periodo con una ventaja de 100-81.

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