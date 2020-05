Amaury Vergara quiere que se transparenten contratos

En la industria del futbol, cada país se maneja diferente en algunos aspectos, entre ellos el tema contractual. En Europa y Estados Unidos es común poder saber las cifras de traspaso y sueldo que percibe un jugador, situación que en México no es así.

Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife-Chivas, cree que hacer esa pequeña modificación en el manejo de contratos, le daría otra perspectiva al jugador, que en muchas ocasiones no es consciente de lo que significa en un club ofrecer alguna cantidad específica.

"Muchos jugadores no visualizan cuanto significa un contrato de algún tamaño para un equipo, pero si todo se transparentara, si todo saliera a la luz, podríamos hacer muchas comparaciones que luego, eventualmente, podrán ayudar más a estabilizar ese modelo y entonces ya saber".

Transparentar, también irá de la mano con un compromiso real del jugador, que pueda entender y cumplirlo al pie de la letra, sin querer realizar modificaciones según sea su rendimiento en cancha.

"Darle un valor al contrato. El momento en que se firma, sea un verdadero compromiso, si se negocia algo es algo que debe permanecer y no dejar que se desvirtúe en el momento que un jugador está bien, queriendo ganar más. Cuando a lo mejor un equipo te dio la primera oportunidad que nadie más te dio y no estás valorando ese concepto. Yo creo que transparentarlo, puede ser una herramienta muy valiosa en el fútbol latinoamericano, para dar un paso a una cultura más virtuosa".

Uno de los deseos de Amaury es que pudiera seguirse el mismo modelo que en Europa o Estados Unidos, lo que significaría un cambio total en nuestra liga.

"Yo, francamente, me gustaría que así fuera, por lo menos en México, que se diera a conocer, a lo mejor algún jugador o alguien estaría en contra de lo que yo digo pero yo creo que eso podría ser un primer camino para transparentar y dejar muy claro como se valora. Creo que al momento donde tienes esta cultura de ocultar lo que sucede en la industria del deporte es donde se pierde la realidad y creo que muchos jugadores pierden la noción de lo que puede hacer un equipo o no".