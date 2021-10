Ambriz gana con el Huesca

El técnico Ignacio Ambriz fue el mexicano que más destacó este sábado en la jornada de tricolores en el futbol europeo. El SD Huesca de Nacho se impuso como visitante al Girona y sumó su cuarto triunfo del certamen; el extécnico de La Fiera marcha en el octavo sitio, con 14 puntos.

Raúl Jiménez ingresó al 88´ en la dramática victoria de los Wolves sobre el Aston Villa; el cuadro del delantero mexicano hiló su tercer triunfo en la Premier.

En Holanda, Erick Gutiérrez se quedó en la banca en la victoria del PSV en los minutos finales sobre el Zwolle; Edson Álvarez tampoco tuvo participación en el triunfo del Ajax.

José Juan Macías no la pasa nada bien en el Getafe. El ex del Guadalajara no fue convocado para el encuentro contra el Levante, que finalizó con un empate sin anotaciones.