América adquirirá los derechos de Federico Viñas

Federico Viñas se le adelantó al América y anunció que sus derechos serán adquiridos por el América. El uruguayo, proveniente del Juventud Las Piedras, quien se encuentra en el Preolímpico sudamericano, declaró que el club ya le informó que dejará de ser sólo un préstamo en Coapa.

"El América ya me anunció que va a comprar mi pase, así que de Colombia me voy para México. Estoy en un club increíble", declaró el atacante, de 21 años de edad, en una entrevista radiofónica charrúa.

En 10 partidos disputados y cinco goles durante el semestre pasado, el uruguayo se ganó un sitio en Coapa, por lo que el club desembolsaría 5 millones de dólares por sus servicios. Viñas no ha podido jugar este Clausura 2020 por su participación en el Preolímpico, en el cual el combinado celeste marcha segundo del Grupo B (6 puntos), por detrás de Brasil (9).