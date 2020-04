América derrotó al Atlas en la eLiga MX

El América y Santiago Cáseres barrieron la cancha de la eLiga MX, con triunfo sobre el Atlas de Luciano Acosta por marcador de 2-0.

Cáseres, quien llegaba con la presión de colgarse una victoria por su terrible debut en el torneo espejo al Clausura 2020, cumplió y gustó desde el primer tiempo.

El argentino echó mano del personaje Giovani dos Santos, para pintar el cotejo de amarillo con dos anotaciones (33', 39'), luego de que el arquero Camilo Vargas les impidió abrir el marcador a temprana hora.

Acosta, abajo en la pizarra y con la menor posesión, no fue rival para las combinaciones de su rival americanista en el FIFA 20. Hasta nervioso se le notó al rojinegro cuando Jeraldino falló una clara ante el arco que custodiaba el personaje de Guillermo Ochoa.

Con su primer triunfo en el videojuego, Cáseres mantiene a las Águilas en puestos de Liguilla, con 12 unidades, y reafirma la confianza que los azulcrema depositaron en él, mientras que los Zorros no se alarman por marchar entre los mejores 10 del certamen, con 10 puntos.

"Bien, me gustó mucho, más que el primer partido, jugué más tranquilo, los nervios del primer partido se notaron", expresó el mediocampista azulcrema al finalizar el choque.

En la J-7 se enfrentan a:

Atlas vs Pachuca (1 de mayo)

Monterrey vs América (2 de mayo)