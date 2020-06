América derrotó al líder Pachuca

Con Giovani dos Santos en los controles, el América le pegó al líder de la eLiga MX, el Pachuca (2-4), quien se supone tiene al mejor gamer del certamen, Kevin Álvarez.

Álvarez se lució en el primer tiempo, aunque sin sospechas de que iría de más a menos. Se adelantó con dos anotaciones, ambas del e-Víctor Dávila (6' y 15').

Gio, quien tomó el lugar de Nico Benedetti para esta tarde, supo jugar con la presión del videojuego y antes d irse al medio tiempo lo igualó por conducto de Henry Martín (23') y Roger Martínez (36').

El segundo tiempo no quedó a deber en emociones, aunque sí el gamer tuzo. Dos Santos le dio la vuelta de manera magistral, con tantos de su personaje (63') y de Henry (73'), un acto similar al de Santi Cáseres el pasado domingo, cuando llevó a las Águilas a remontar al Atlético de San Luis (4-3).

Con este resultado, el América se acomoda entre los mejores cinco de la clasificación, con 27 puntos. Además, tiene pendiente el duelo contra el Toluca, por la Jornada 14 (4 de junio).

Por su parte, el Pachuca se mantiene líder junto con el León, ambos con 33 unidades.

En la J-17 enfrentan a: Monterrey vs Pachuca (5 de junio), Morelia vs América (7 de junio).