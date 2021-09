América hambriento de más títulos buscará final de Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- América es un animal hambriento de gloria, títulos, de seguir creciendo. Por eso quieren alcanzar una final más, esta vez la de Concacaf y para eso deben de acabar la obra frente al Philadephia Union, al que sacaron ventaja de 2-0 en el juego de ida.

Así lo manifiesta el capitán de las Águilas, Guillermo Ochoa. "Me ilusiona mucho alcanzar una final, nos pone en cara de poder levantar un título, un trofeo, más allá de ir al Mundial de Clubes". Además, hay que buscar revancha, "sacarnos esa espina donde no pudimos llegar a la final (el torneo pasado fueron eliminados por el LAFC en semifinales), nos quedamos en el camino en Orlando... Tenemos mucha ilusión, tenemos mucha seriedad, queda el juego de vuelta, tenemos ventaja pero no pensamos en eso. En un juego todo puede pasar, así que hay que ir a este juego con los dientes apretados, y las mangas arremangadas".

Al Phildelphia le tienen respeto: "El rival no tiene nada que perder, nosotros tenemos el compromiso de ser el América, vestir la playera y eso significa llegar a las finales en todos los torneos. Queremos estar en la final, sólo hemos jugado el medio tiempo de un juego difícil".

Si América llega a la final, el título quedará en manos de nueva cuenta de un club mexicano, ya que del otro lado de la llave están Cruz Azul y Monterrey. "Este torneo ha sido nominado por el futbol mexicano y van a pasar muchos años, más allá si lo llega a ganar la MLS o un equipo de Centroamérica, para que nos alcancen, no es cuestión de ganar uno, sino ganarlo muchas veces como el futbol mexicano. Ya veremos quién puede ser el finalista, no estamos ahí, nos falta jugar la vuelta y hay que darle la seriedad que se merece, lo vamos a competir y lo trataremos de merecer".

Aprovechando la vitrina, Ochoa dejó ver que hay muchas cuestiones qué mejorar en la Liga de Campeones de Concacaf: "Los torneos de Concacaf tiene mucha complicaciones, logísticas, de canchas, arbitrajes, todo... No son sencillos los juegos, hemos tenido lesiones, pero desde que llegó el Míster (Santiago) Solari, hemos sido un grupo trabajador, regulares dentro y fuera de la cancha. Queremos estar en la final, pero hablando dentro de la cancha".

Sobre el arbitraje en específico, el portero mundialista recalcó: "Hay que dejárselo a las autoridades que les corresponde y nosotros debemos enfocarnos en lo que nos toca, sólo esperamos que sean justos. La Concacaf creo que está dispuesta a invertir y mejorar en el arbitraje, no están cerrados y eso es bueno para el deporte".





Santiago Solari sin excesos de confianza: "Nada está ganado"

Santiago Solari, entrenador del América, toma el juego de vuelta ante el Philadelphia Union por la Liga de Campeones de la Concacaf, con mucha calma: "Nada está ganado", asegura. Las Águilas llegan con ventaja de 2-0, pero nada está escrito: "Nos ilusiona llegar a la final, es una Champions de Concacaf. Vamos con mucho respeto y mucha humildad. No hay nada definido, tenemos que trabajar mucho para mantener lo que conseguimos en la ida".

Solari sustenta lo conseguido por el equipo en "nuestro trabajo, que pasa por las condicionantes que queremos imponer, aunque el rival tratará de hacer lo mismo. El rival tiene virtudes, si llegó hasta aquí es por algo. Esperamos que sea un buen juego, con mucha actitud, porque debemos de ponerla toda la actitud nosotros".

América vive un gran momento en la Liga, invicto y con una gran racha, pero afirma que aún le faltan cosas: "A todos los equipos del mundo, siempre le faltan cosas. Nunca es una línea recta ascendente ni hacia ningún lado... Cada rival hace todo lo posible por batirte y nosotros tratamos de batir al rival. Hay que intentar mejorar y superar a los rivales que nos tocan. Hay que enfrentar este juego con humildad y respeto. Estamos a 90 minutos de hacer un buen partido y lo demás, vendrá solo".