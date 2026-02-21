logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América le dio repaso al Puebla

Águilas se reencontraron con el gol, tras imponerse por goleada a los Camoteros

Por El Universal

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
América le dio repaso al Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta noche frente al Puebla, América anotó más goles que todos los que llevaba en los seis partidos anteriores. Las Águilas golearon 0-4 a La Franja en el estadio Cuauhtémoc.

Con estreno goleador del brasileño Raphael Veiga, los azulcrema consiguieron su primera victoria como visitantes y dejaron atrás la dolorosa caída en el Clásico Nacional contra las Chivas Rayadas.

André Jardine hizo algunos ajustes, volvió a intentar con Isaías Violante por la banda derecha; Raphael Veiga y Aarón Mejía tuvieron su primera titularidad... todo le salió.

Veiga, con un remate de cabeza al minuto 43, abrió el marcador en la Angelópolis y también comenzó su cuota goleadora como jugador de las Águilas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los de Coapa controlaron las acciones y de a poco desarmaron a los locales. 

Isaías Violante, en una buena acción individual, puso el 0-2 para las Águilas.

El chileno Víctor Dávila al minuto 78 y Raúl "La Pantera" Zúñiga al minuto 87 entraron de cambio para la segunda mitad y ambos colaboraron con su gol para el abultado triunfo de los capitalinos.

América comienza a recobrar la memoria, pero aún vive un momento de altibajos. La siguiente semana se mide a los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes. Partido que supone mayor exigencia.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"
    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"

    San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"

    SLP

    Redacción

    Reúne a equipos de 31 estados y definirá delegación para el Homeless World Cup

    Inter Miami busca revalidar título en la MLS
    Inter Miami busca revalidar título en la MLS

    Inter Miami busca revalidar título en la MLS

    SLP

    AP

    El técnico Mascherano enfatiza la importancia de equilibrar el equipo y cuidar a Messi rumbo al Mundial 2026.

    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado
    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado

    Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado

    SLP

    El Universal

    El futbolista del Real Betis aclaró que no tiene asegurada convocatoria al Tri.

    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac
    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac

    Checo Pérez concluye pretemporada F1 en Bahréin con Cadillac

    SLP

    El Universal

    El piloto mexicano completó 61 vueltas en el circuito de Sakhir durante la pretemporada de F1.