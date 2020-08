América no es indisciplinado; "hay que medir al arbitraje", señala Miguel Herrera

América no es indisciplinado; "hay que medir al arbitraje".

Trece tarjetas amarillas, contando las de su director técnico. Más dos tarjetas rojas. ¿Las Águilas del América son indisciplinadas?

Miguel Herrera dice que no, que antes de eso, sus jugadores deben de saber medir al arbitraje...¿Será?

"Hay que medir como está la cuestión arbitral. Saber jugar con amarillas. Cuando estábamos (contra Monterrey) con un hombre más, podíamos buscar emparejar el marcador. El ímpetu y el deseo no debe ir mal encauzado".

Reitera, su equipo, "no es que sea indisciplinado. Si revisamos las tarjetas del 2017 para acá, el 50 por ciento hay sido muy rigoristas, no las merecíamos, pero hay que tratar de no regalarle la oportunidad al arbitraje".

Dio más ejemplos, porque tiene buena memoria: "Vamos a Pachuca -Jornada 1-, ninguna de las dos era rojas, ni la de ellos ni la de nosotros, pero si el árbitro esta en ese tenor, debeos de ser más inteligentes. Hay que trabajar más en eso".

Recalcó que no todas las expulsiones son por indisciplina, sobretodo las que son por segunda amarilla: "No pondría a todas las rojas como indisciplina... Si fuera por reclamar, una agresión, quizá, sí; pero si son dos amarillas, cuando vas a trabar para sacar la pelota pero te gana el rival y hay una sancadilla, eso no es indisciplina".