América no está en crisis: Jardine

México.- Tras la derrota en la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el América firmó su peor arranque desde que André Jardine tomó las riendas del club en 2023. De hecho, actualmente está fuera de zona de Liguilla; sin embargo, el brasileño no cree que su equipo esté en crisis.

Al terminar el partido contra los Bravos de Juárez, Jardine fue cuestionado sobre la posible crisis en el América, y aunque evitó etiquetar de esa forma el presente del equipo, reconoció que tienen un gran problema.

"Los adjetivos son de ustedes, estamos insatisfechos, no tengo duda, de todos el sentimiento es de inconformidad, por qué las cosas no están saliendo, no busco estos adjetivos, crisis o no, estamos en un problema, trabajamos día y noche para salir adelante y volver a la victoria que este grupo está acostumbrado", mencionó André Jardine.

En este duelo, las Águilas sufrieron la dura baja de Víctor Dávila por una lesión sobre el final del primer tiempo. En conferencia de prensa, Jardine señaló que los problemas de lesiones han afectado a la planeación y el no tener un 11 fijo.

"Primero hay que tener conciencia clara: desde el inicio del torneo no he contado con todos y hemos tenido dificultades en el funcionamiento. Transcurridas ocho jornadas, todavía no puedo utilizar a los once que quiero, aunque estamos cerca de recuperar la totalidad del plantel".

Respaldó a sus jugadores y el liderazgo que tiene cada uno de ellos. Además, aunque mencionó que si hoy empezara la Liguilla, estarían en un grave problema, recordó cómo su equipo ya logró ser campeón sin entrar de manera directa a la fiesta grande.

"Algunos equipos pasan por fases no tan buenas, nosotros estamos pasando por un momento difícil", finalizó.