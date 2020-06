América no registrará a Nicolás Castillo para el Apertura 2020

Miguel Herrera, técnico del América, confirmó que no contará con el chileno Nicolás Castillo para el torneo Apertura 2020, debido a su proceso de rehabilitación.

"La directiva llegó a un acuerdo con 'Nico' que lleva su recuperación por la lesión (en el muslo derecho)", dijo Herrera en videoconferencia.

El andino fue sometido a cirugía a finales de enero, pero presentó complicaciones de salud por una trombosis vascular que prolongó su estadía en el hospital y la inactividad física.

Esta situación arrojó un panorama poco alentador para Castillo. Incluso, hace un par de meses se estimó que su vuelta a las canchas sería para el 2021. Entonces, ¿qué pasará con su registro si causa baja para las Águilas?

Miguel explicó que "no pasa por el no registro, porque quedaría libre. Se llega a una cuerdo con él, con su representante y ante la Federación (Mexicana de Futbol), que se justifica el no contar con él en este torneo y que lleve su recuperación. En enero se evaluará, pero seguirá perteneciendo (al club). Mientras, en este torneo se liberará el lugar de 'No Formado en México' (NFM) con 'Nico'".

Desde que arribó al Nido de Coapa, en el 2019, el goleador chileno registra nueve anotaciones en Liga MX, a lo largo de 24 partidos.

Sobre el tema del colombiano Roger Martínez, quien a finales del año pasado tuvo diferencias con la directiva, por su deseo de salir a Europa, "El Piojo" indicó que no hay ofertas por el cafetero y ni por otro elemento.

"La posibilidad de salir es para todos, no solo Roger, solo si llega una oferta atractiva para el club y el jugador, la parte operativa la atenderá y es cuando se abrirá la posibilidad de ver si traemos a alguien. En este momento no hay ofertas por ningún jugador.

"Hasta ahorita estamos bien, el plantel lo veo muy completo, se podría ampliar por cualquier otra circunstancia si se va gente, no está cerrada", concluyó el estratega azulcrema, al tiempo que negó a Jürgen Damm como una posibilidad de refuerzo.