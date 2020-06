América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa: Viñas

Federico Viñas no sólo ilusiona al americanismo con sus goles, sino con la promesa de vestir por más tiempo la playera amarilla. Por ahora, el futbol europeo no está en su mente.

"No pienso en Europa, estoy muy feliz acá", aseguró el delantero uruguayo en videoconferencia tras la práctica del día.

Las Águilas ya hicieron válida la opción de compra por el charrúa, con un contrato que lo vincula hasta el 2024 y una fuerte cláusula. Sin embargo, el joven futbolista destacó que su escuadra "no tiene nada que envidiarle a los europeos".

"América no tiene nada que envidiarle a los clubes de Europa. Me enfoco acá porque es una institución grande, es la más grande de México... Europa llegará algún día".

Con la misma tranquilidad, Viñas habló sobre la brusquedad de un puesto en la selección mayor de su país.

"No pienso en la selección porque ya me toca la mayor y creo que hay demasiados delanteros muy buenos, la selección llegará en su momento", remató.

Sobre el cariño y expectativas de aficionados azulcrema, Viñas se mostró agradecido.

"(Un título) estaría bueno para darle la alegría para la afición, pero se logra haciendo mi mayor esfuerzo con mis compañeros. Me he ganado a la afición en poco tiempo, trato de agradecerlo con mayores esfuerzos".