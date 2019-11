América perderá a ocho jugadores por Fecha FIFA

Aunque las Águilas tendrán dos semanas para preparar la Liguilla del Apertura 2019, el técnico Miguel Herrera no podrá quitarse la preocupación de que ocho de sus figuras estarán concentrados con sus respectivas selecciones.

Para esta última Fecha FIFA del año, tres águilas acudirán al llamado de la Selección Nacional, dirigida por Gerardo Martino: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez y Sebastián Córdova.

El guardameta Ochoa, quien parece acoplado con su defensa, tiene 19 goles en contra desde que retornó al balompié mexicano; sin embargo, es uno de los incondicionales del "Tata" Martino, pese a que los duelos por encarar como tricolor son de la Liga de Naciones Concacaf.

El defensa Sánchez es otro de los que Martino se decanta, por su desborde por ambas bandas. Cabe recordar que el lateral se lesionó durante la concentración tricolor rumbo a la Copa Oro 2019, mientras que Córdova -generalmente convocado con la Sub-22-, es tratado como una de las revelaciones den el Nido de Coapa, al exhibirse con tres anotaciones y un importante acoplamiento con Guido Rodríguez.

Por los extranjeros, América verá partir a Bruno Valdez y Richard Sánchez hacia la Selección de Paraguay.

A lo largo del torneo, el central Valdez causó baja por tres juegos, por un golpe en el rostro. De esos tres duelos, las Águilas no ganaron (0-2-1). Y Sánchez, quien sigue en un proceso de adaptación, ha gustado por su aporte en la media.

En Argentina, el llamado fue para Guido Rodríguez, por hoy, el hombre más importante del americanismo y uno de las mejores contenciones en la actualidad de la Liga MX. El albiceleste solos e ha perdido dos juegos con el América en este semestre y en un par de ocasiones se ha hecho presente en el marcador.

La Selección de Colombia suele echar mano de varios jugadores del Nido de Coapa. Mas esta ocasión solamente se llamó a uno, justamente el cafetero que más gustó en la pasada Copa América: Roger Martínez.

El atacante colombiano le ha resultado para el "Piojo" Herrera un elemento importante para volantear por sector izquierdo, aunque solamente suma dos goles en 17 juegos disputados.

Nicolás Castillo sonríe. Se entusiasma, porque después de la fractura de peroné que sufrió desde la J-3 y que lo marginó de gran parte del torneo, fue considerado por la Selección de Chile. El andino, con siete juegos presente en la Liga MX, ha marcado cuatro veces.

De esta manera, Miguel Herrera comenzará la semana con una ardua planeación y con la esperanza de no sufrir la baja, por lesión, de esas ocho estrellas.