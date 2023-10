América podría tener dos bajas ante Rayados

México.- América visita este sábado al Monterrey de Fernando Ortiz, en busca de mantener el liderato del torneo Apertura 2023. Complicada prueba para las Águilas de André Jardine.

Si bien, los Rayados presentan casi 10 bajas de sus hombres importantes, los azulcrema también podrían tener ausencias considerables, como las de Julián Quiñones y Kevin Álvarez.

“Vamos a tratar el tema de Kevin como tratamos a todos. Jugadores que no estén al 100 por ciento no van a estar de inicio. Kevin sufre un poco una pubalgia, cansancio acumulado en aductores; es muy importante para nosotros, pero el mensaje de todas las semanas es que ningún jugador es insustituible, todos tienen una competencia interna fuerte”, dijo sobre la posible baja del lateral mexicano.

Será hasta mañana cuando determinen sí el defensor podrá o no enfrentar a Monterrey en el Estadio BBVA. Así lo dijo el técnico brasileño de las Águilas.

“Vamos a ver, está con nosotros, pero no sé si está al 100 y mañana haremos una prueba más y si no está al 100, no iniciará el partido. Aquí confiamos en todos y quien entra debe estar a más del 90 por ciento porque son juegos que te exigen demasiado, con Kevin no es diferente”, enfatizó.

Julián Quiñones, delantero de las Águilas, es otra incógnita de los de Coapa para el choque de mañana en la Jornada 14, debido a una molestia muscular; sin embargo, Jardine se limitó en decir únicamente “que es duda”.