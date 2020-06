América presenta a Emilio Sánchez como refuerzo para el Apertura 2020

Después de un largo fogueo en el Ascenso MX, Emilio Sánchez regresa al Club América para disputar el Apertura 2020.

"Un #ÁguilaDesdeLaCuna regresa al Nido para hacer HISTOR14 ¡Bienvenido a casa, Emilio Sánchez! #SOMOSAMÉRICA", fue el mensaje que los azulcrema colgaron en las redes sociales, para confirmar la incorporación del medio ofensivo.

Sánchez, de 26 años de edad y originario de Aguascalientes, comenzó su formación en el Nido de Coapa desde el 2011 y salió en 2016 a préstamo.

Su fogueo comenzó con los Alebrijes (2016). Después militó con Lobos BUAP (2017-2018) y regresó a Oaxaca (2018-2019). Después fue prestado al Zacatepec (2019), con el que logró el subcampeonato del Apertura 2019 en el Ascenso MX.?Para el Clausura 2020 llegó al Club Tijuana, donde disputó ocho -todos de titular- de los 10 juegos del torneo de Liga MX que terminó suspendido por el coronavirus. También jugó Copa MX, en la que Xolos es finalista.

Según ha manifestado el técnico Miguel Herrera, el América no hará fichajes si primero no vende. De igual modo, la prioridad es bajar las plazas de jugadores "no formados en México"; Emilio Sánchez y Luis Reyes, las incorporaciones hasta el momento.