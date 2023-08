América queda fuera de la Leagues Cup en penales ante Nashville

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- América tuvo en su bolsa el triunfo al minuto 91, con un rival ya superado tras un penal de último minuto, pero falló en los últimos segundos y tuvo que exigirse hasta los penales, donde se vieron superados en la muerte súbita por el Nashville SC, que calificó a cuartos de final de la Leagues Cup con polémica incluida.

El duelo arrancó con intensidad, sin embargo era América quien sufría con desatenciones en zona baja, pues Nashville SC concretó un par de centros peligrosos donde incluso el portero Malagón tuvo que cerrar espacios en un mano a mano. Poco a poco el cuadro azulcrema se asentó en zona baja y equilibró el juego desde la posesión del balón.

Sin embargo, como es característico del futbol mexicano, en un juego cerrado el gol en contra cayó desde el balón parado. Fue en un tiro de esquina por derecha que Walker Zimmerman con su 1.91 de altura se alzó para golpear de cabeza el balón con potencia. En los linderos del área chica el portero michoacano no salió y la defensa no pudo detenerlo en su carrera ni en el salto para rematar. Se marcaba 1-0 al minuto 61.

Tras el gol, el técnico azulcrema André Jardine ordenó la salida de Leo Suárez, para dar entrada a Diego Valdez, que sería vital en ese momento. Fue también con un cabezazo en jugada a velocidad que el chileno se lanzó por sorpresa al área, y marcó al 78.

Más tarde, un penal abría el panorama para los cremas. Tras revisar en el VAR, se decretaría el penal al 91 por una mano, que parecía el gol definitivo. Julián Quiñones marcó de buena forma y el 2-1 parecía definitivo.

Sin embargo, los americanistas no supieron controlar el balón y tras una pérdida de Fidalgo, el equipo de la MLS desdobló a velocidad para conseguir un centro que Sam Surridge marcó de cabeza al minuto 99.

Sería en penales que las Águilas cayeron. América inició la tanda: marcó Quiñones, por Nashville falló su referente Hany Mukhtar; en el segundo tanto Miguel Layún también falló y Sam Surridge marcó; para los cremas Alejandro Zendejas anotó así como Aníbal Godoy; Israel Reyes y Zimmerman marcaron, Diego Valdés y Dax McCarty anotaron para cerrar los cinco tantos iniciales.

En la muerte súbita, fue Álvaro Fidalgo quien marcó y Jack Maher falló ante la segunda atajada de penal de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, la polémica llegó cuando con esta parada América ya había calificado y estaban celebrando, pero varios minutos después el VAR llamó al silbante para repetir el penal que había atajado Malagón.

Fue así que el cuadro estadounidense tuvo oportunidad para volver a tirar y ahí no falló Maher. Jonathan Dos Santos equivocó su cobro para los mexicanos y Nashville marcó el último gol por medio de Lovitz.

Así, América quedó fuera en penales, de la misma forma que Toluca en la misma instancia este mismo martes.