América quita apoyo económico a sus juveniles

Las inferiores del América van mal y de malas. Parece que los cambios en la dirección no ha venido nada bien. Además de la crisis de resultados que hay en los equipos juveniles de los azulcremas, la directiva ha decidido retirar el apoyo económico a sus futbolistas de diferentes categorías, como la Sub 20.

Dichos apoyos rondaban de los cinco a 15 mil pesos, y el jugador qué más beneficio recibía es el mediocampista de la Sub 20, Morrison Palma. Los jugadores han explotado ante esta decisión, situación que podría dar a entender los pésimos resultados que han conseguido en las últimas jornadas.