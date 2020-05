América reducirá cantidad de extranjeros para el Apertura 2020

Un dilema se asoma en el América para el siguiente torneo, la del número de extranjeros en su plantilla. Sobrará uno y Miguel Herrera junto con la directiva tendrán que pensar bien sus piezas.

"Primero debo arreglar lo mío con Santiago Baños (la renovación) y después ver lo que sigue. Tenemos 12 extranjeros y el siguiente torneo arranca con 11, tenemos que dejar ir a uno", anticipó Herrera en Fox Sports."Tenemos un gran equipo, dejarlo así, porque es el que armamos para este torneo cancelado. a a mediados de agosto ya estará para jugar".

Sobre la opción de dar de baja un semestre al chileno Castillo, debido a la recuperación que sobrelleva el futbolista tras una serie de complicaciones médicas, ´el Piojo´ dijo que "no descarto que sea una posibilidad, porque tampoco voy a engañar a la gente, Nico va con una voluntad tremenda, nos ha sorprendido a todos. Es una salida a este problema (darlo de baja un semestre), pero América le va a tirar su apoyo siempre, esperemos a los médicos".

Y si tuviera que elegir entre Ibarra -separado por el pleito legal con su empareja y que lo llevó a pasar varios días en el Reclusorio- y Roger Martínez -perdonado tras sus declaraciones por culpar a los de Coapa en no dejarlo salir a Europa-, Herrera manifestó lo siguiente:

"Primero hay que ver qué análisis hay, Renato es decisión 100% de la directiva, necesito un jugador de sus características, Roger tuvo problemas al principio, se le dijo que le pertenece al América y se metiera con todo, no ha estadio a su tope, vamos a evaluar a uno por uno de los 12 extranjeros. Finalmente, Miguel explicó la razón por la que sigue vinculado el ecuatoriano Renato Ibarra.

"Renato Ibarra es jugador del club, no podemos decir que no entras al club, automáticamente se pierde una gran inversión, la situación disciplinaria la verá la directiva, pasó conmigo y uno acepta la sanción, los clubes viven de lo que han invertido en jugadores.

Renato tiene contrato, lo acababa de firmar, no podemos decirle al club que se olvide de eso. Se venderá o irá otro equipo como negocio, pero él tiene que entrar a las instalaciones, entrenar, porque si va con su representante a notario, adiós... Es jugador libre. El América hace lineamientos de reglas, son muchas cosas que deben tomar en cuenta en la directiva".