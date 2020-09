América remonta en la cancha de Puebla por marcador de 3-2

Llegamos a la mitad del torneo Guard1anes 2020 y este martes por la noche La Franja de Puebla recibió la visita de las Águilas del América en emocionante partido, donde los de la capital del país remontaron una desventaja de dos goles y que concluyó 3-2 en favor de los emplumados en acciones de la jornada 9.

A los 16 minutos Puebla se fue arriba por un cabezazo de Amaury Escoto venido de una peinada que lo dejó sin marca en el tiro de esquina, haciendo patente el dominio de los Camoteros durante el inicio del juego.

Las cosas no cambiaron luego del gol, los Cremas siguieron dominados por los locales y Osvaldito Martínez aprovechó la circunstancia del juego, cuando cedió el balón a Bernardo Cuesta, quien se dio la media vuelta y sin marca, metió un zapatazo que se clavo por la horquilla izquierda dejando el 2-0 a los 29 corridos.

En el segundo tiempo América salió con mayor enjundia y a los 50 minutos el silbante, Marco Antonio Ortiz, señaló un discutible penalti sobre Nico Benedetti —quien ingresó desde el final de la primera parte— que fue firmado por Emanuel Aguilera desde los once pasos para el descuento 2-1. Cinco minutos después las Águilas igualaron el marcador gracias a un testarazo de Henry Martin quien, completamente solo en el corazón del área poblana, remato con potencia para el 2-2.

No conformes con eso, los de Coapa siguieron al ataque y a los 64' Federico Viñas dio la vuelta a la tortilla, cuando la defensa de Puebla se enredó al intentar rechazar la esférica en media cancha, dejando al uruguayo robarse la pelota y enfilarse solo contra el portero para el 3-2.

Con este resultado América alcanza 19 puntos mientras que Puebla se estancan con 10 unidades. Para este viernes continua la semana doble con la visita de La Franja a Ciudad Juárez a las 21:30 horas, a la vez que América recibirá a Toluca el sábado a las 21:00 horas en actividades de la fecha 10.