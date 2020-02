América sale a la cancha con los jerseys de Benedetti y Castillo

En el América, no se olvidan de dos jugadores que, por motivos de salud, no tendrán acción durante lo que resta del Clausura 2020.

Los dorsales 14 y 15, de Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo, respectivamente, no faltaron durante la ceremonia protocolaria previa al partido entre las Águilas y el Atlas.

Los elementos azulcrema saltaron a la cancha luciendo un jersey con los números de sus fichas faltantes, como muestra de apoyo para ambos futbolistas.

Actualmente, el delantero chileno se encuentra hospitalizado por un sangrado posterior a la cirugía a la que fue sometido tras sufrir una trombosis.

Benedetti, por su parte, sufrió una severa lesión durante su participación en el Preolímpico de Conmebol, mientras defendía la camiseta de Colombia, razón por la que tampoco estará disponible para Miguel Herrera lo que resta del semestre.