América sufre y elimina al Comunicaciones en penaltis

Óscar Jiménez salvó al América de la catástrofe de quedar eliminado de la Concachampions y a manos del Comunicaciones de Guatemala. El arquero atajó un disparo de Agustín Herrera, para llevarse el triunfo en tanda de penaltis (5-3), luego de empatar 1-1 (global 2-2) la vuelta de los octavos de final; Atlanta United, el siguiente rival.

El primer tiempo fue un somnífero, pese a las constantes llegadas de las Águilas, que intentaron por todos lados abrir el marcador, mientras que el cuadro guatemalteco solamente retrasó líneas y jugó al contragolpe. Aunque desde la tribuna el enfrentamiento era soso, un par de amarillos vivían la noche con intensidad: Óscar Jiménez en la custodia de los tres palos y Jorge Sánchez por la lateral izquierda.

Jiménez, en la primera mitad, no fue exigido; sin embargo, estuvo cerca de que el Comunicaciones les hiciera daño, luego de comprometer su portería con un mal despeje que resultó en pase corto para un rival, pero éste no supo aprovechar el error. Por su parte, Jorge Sánchez soportó abucheos previo al silbatazo inicial, pero la negativa de la tribuna en su contra disminuyó con el flojo ritmo de juego y su cumplidora actuación.

Con el 1-1 de la ida, América presumía ventaja por el gol de visita, pero se le esfumó junto con su favoritismo a los 62 minutos, cuando Agustín Herrera hizo el 0-1, por la vía del penalti, pena máxima que ocasionó Bruno Valdez por una falta en el área sobre el delantero mexicano del Comunicaciones. Con la eliminación encima las Águilas empujaron líneas y presionaron más en el sector contrario, mientras que la visita defendió su tanto con agresividad, tal que Allen Yanes se fue expulsado con roja directa, por una brutal entrada sobre Sebastián Córdova, a los 67'.

En el ajuste, ya sin Federico Viñas en el ataque por sustitución, el técnico Miguel Herrera sacrificó la defensa con Jorge Sánchez, por el ingreso del volante Andrés Ibarguen y así buscar el tanto de la igualada, hasta que a los 77', la presión americanista la encontró en los botines de Emanuel Aguilera, también por la vía del penalti.

El resto del cronómetro fue un drama y un completo embate amarillo contra la cabaña del arquero José Calderón, quien salvó una pelota sobre la línea y se acabó el tiempo regular rechazando los disparos de los locales, aunque no pudo hacer lo mismo al obligar a la tanda de penaltis, donde Óscar Jiménez fue mejor y se llevó las ovaciones del estadio Azteca y el pase a cuartos de final...