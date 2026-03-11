America supera a Unión de Filadelfia

México.- Desde que cayó al suelo, su rostro reflejó el enorme dolor que sintió. Cuando abandonó el terreno de juego en camilla, sus lágrimas confirmaron que se trataba de algo grave.

El importante triunfo (0-1) del América sobre el Union de Filadelfia, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, pasó a segundo término con la lesión de Ángel Malagón.

El portero apenas disputó 40 minutos y tuvo que ser sustituido por Rodolfo Cota.

Todo parece indicar que se rompió el tendón de Aquiles, por lo que su adiós a la Copa del Mundo 2026 es prácticamente un hecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tiempo estimado de recuperación para esa lesión suele ser de ocho a 12 meses. Sólo un milagro le permitiría estar listo dentro de tres, cuando sea el debut de México.

Triste despedida para alguien que había hecho los méritos suficientes para ser considerado siempre por Javier Aguirre.

Fuera o no el titular del Tricolor, su nombre era uno lo seguros en la lista definitiva del "Vasco".

En una jugada de rutina, Malagón sufrió la lesión. Antes de despejar el balón, el tobillo izquierdo se le dobló y provocó que cayera al césped, con evidente dolor. Se olvidó por completo de la acción y se tomó el pie. Él sabía que algo estaba mal.

A pesar de su baja, el América fue capaz de conservar el marcador y salió vivo del Subaru Park.

Gracias a una buena jugada colectiva entre Brian Rodríguez y Raphael Veiga, las Águilas derrotaron al Union en el primer capítulo de la serie.

Con la calidad que le permitió brillar en el Palmeiras, el volante brasileño definió dentro del área.

Controló con la izquierda y, de primera intención, metió un zurdazo que se incrustó en el ángulo; Andrew Rick no tuvo nada que hacer.

Golazo de Veiga, quien —poco a poco— comienza a adaptarse a su nuevo equipo.