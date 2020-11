América tendrá paciencia en la recuperación de Nicolás Castillo

El presidente de América, Santiago Baños, reveló que Nicolás Castillo se encuentra en Estados Unidos donde se le hace una evaluación a su recuperación tras sufrir una trombosis a principio de año.

"Nico se fue a Chile a hacer unos estudios, con un doctor de su total confianza. Esta semana también está en Estados Unidos en una clínica especializada", dijo Baños a TUDN.

"Esperaremos para tener el visto de los doctores y tomar una decisión para el siguiente paso respecto a Nico", agregó el directivo.

Comentó que Castillo se encuentra bien anímicamente y con ganas de regresar a las canchas, aunque reconoció que su recuperación no ha sido sencilla.

"Está bien, con ganas; ha vivido un año complicado, pero lo veo comprometido con su rehabilitación.

"Hay que estar conscientes de que fue un duro golpe, aunque prefiero no hablar mucho del tema porque no soy experto y hay que basarnos en sus opiniones para ver qué rumbo toma", sentenció.