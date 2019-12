América tendría su primera baja para el Clausura 2020

Después de un día de perder la final del Apertura 2019 ante Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca, el América ya tendría su primera baja para la siguiente campaña.

Para el Clausura 2020, las Águilas ya no contarían con el mediocampista Leonel López. Así lo dio a entender en redes sociales.

En una publicación que el delantero azulcrema Federico Viñas realizó en Instagram, el ex de Toluca dejó entrever su futuro al responder al uruguayo que lo extrañará

El jugador de 25 años disputó en el Apertura 2019 seis juegos y únicamente tres fueron de titular; sumó 233 minutos, no convirtió ningún gol y no se tienen planes por renovarlo en el cuadro capitalino.

Por su parte, el préstamo de seis meses por Viñas ha concluido, pero se espera que los emplumados hagan válida la opción de compra con el conjunto Juventud de Las Piedras de Uruguay.