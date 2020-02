América vence 2-0 al Atlas en el Azteca

Atrás quedó el pretexto de un plantel golpeado por las ausencias, y el América obtuvo su tercer triunfo consecutivo, al derrotar 2-0 al Atlas.

De la mano de un inspirado Federico Viñas -quien volvió a vestirse de amarillo tras disputar el Preolímpico de Conmebol con Uruguay-, las Águilas consiguieron las tres unidades que los tienen de vuelta en la lucha por la cima de la tabla general.

Aún con varios elementos faltantes y sin mostrar un juego espectacular, los azulcrema no encontraron en los tapatíos un obstáculo para salir con una victoria del estadio Azteca.

El cuadro visitante arrancó el duelo con mayor intensidad y, al minuto 12', el argentino Germán Conti marcó en un tiro de esquina, pero el árbitro Fernando Hernández acudió al VAR y optó por invalidar el gol, con una falta de Ignacio Jeraldino sobre Bruno Valdez como argumento.

Poco tardaron en reaccionar los capitalinos y, al 29' -también derivado de un tiro de esquina-, el delantero charrúa remató de manera fortuita con la pierna derecha, para enloquecer a los 25 mil 700 espectadores que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula.

Los dirigidos por Rafael Puente Jr. fueron por el empate con bravura, pero sin idea, y un par de intervenciones de Guillermo Ochoa -quien cumplió 16 años desde el día de su debut- bastaron para mantener la ventaja.

En los primeros minutos del complemento, el conjunto de Miguel Herrera demostró mayor soltura y trató, sin éxito, de explotar los costados en busca del segundo tanto, intención que los zorros quisieron aprovechar con contragolpes que no trascendieron y que, con el andar del reloj, evolucionaron hasta convertirse en una poco efectiva posesión del esférico.

Cuando faltaban 10 minutos para el silbatazo final, una descolgada por la banda derecha le permitió a Sebastián Córdova tocar hacia el centro, donde, una vez más, apareció el '24' emplumado para sellar su doblete y escuchar al público corear su nombre.

Al término, el resultado no contrastó con las respectivas realidades de los clubes; el América escaló hasta el segundo puesto del Clausura 2020 y el Atlas, por su parte, se hundió como último de la tabla porcentual.