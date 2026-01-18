América visita al Pachuca

México.- Club América necesita remediar el mal inicio de torneo. El panorama para el conjunto de Coapa no pinta nada bien, pues a pesar de que estar concluida la Jornada 2 y muy cerca la tres, los dirigidos por André Jardine no conocen lo que es la victoria, sin embargo, ahora tienen la oportunidad de darle vuelta a la página y dar un golpe de autoridad el domingo, cuando visiten a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

A mitad de semana, América recibió al Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que aparentaba ser un encuentro para revertir la situación en casa y con su gente, terminó por comprometerlos más, pues los tres puntos se los llevó San Luis imponiéndose con un marcador de 2-0, además, el delantero de los potosinos, Joao Pedro, se encuentra en un extraordinario momento y fue el encargado de sepultar a "Las Águilas" del América con un tremendo golazo al minuto 67´.

Por su parte, los "Tuzos" del Pachuca consiguieron su primera victoria en el encuentro ante León en la Jornada 2 del presente certamen, pero en la Jornada 1 iniciaron con el pie izquierdo al comenzar el torneo con una derrota ante Chivas, la diferencia está en que supieron como revertir la situación en casa en su siguiente compromiso.

Todo parece indicar que hay preocupación en el Nido, tanto así que se habla de que están buscando un refuerzo en ataque, en específico un delantero extranjero, sin embargo, no se han mencionado nombres, no hay certeza de que se trate de un jugador extranjero que ya milita en la Liga MX o saldrán a buscar al mercado internacional.

