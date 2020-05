América y Giovani dos Santos aplastan al Wolverhampton de Jiménez

El Club América y Giovani dos Santos golearon por global de 7-3 al Wolverhampton de Raúl Jiménez, en una serie de duelos amistosos de FIFA 20'.

Las Águilas, que no tuvieron actividad este sábado en la eLiga MX, sorprendieron a sus fanáticos con el encuentro entre dos favoritos del americanismo, "Gio" y Jiménez.

Jiménez llegó a este cotejo con una derrota, en otro amistoso que disputó hace días contra el también mexicano Rodolfo Pizarro, del Inter de Miami de la MLS. Sin embargo, el ritmo no era el mismo que el mostrado por Dos Santos, quien se mantiene entre los gamers fuertes de la eLiga MX.

"Gio" arrancó la partida con un once fuerte (G. Ochoa, P. Aguilar, E. Aguilera, B. Valdez, J. Sánchez, S. Córdova, R. Sánchez, "Gio", R. Martínez, A. Ibargüen y H. Martín) que le permitió irse con ventaja desde temprano, gracias a los goles de Roger, e-Gio y Henry Martín.

Raúl Jiménez respondió con un golazo, obra de su personaje; sin embargo, el azulcrema lo aplacó con otras anotaciones de Henry y Nicolás Castillo, para ganar el primero de la serie, por 5-1.

En la vuelta, el "lobo mexicano" dio batalla a su compatriota, al empatarlo de manera dramática, por 2-2.

América otra vez pegó primero, con doblete de Henry Martín, incluso Dos Santos se dio el lujo de fallar un penalti con Emanuel Aguilera.

El delantero de los Wolves le puso dignidad al asunto, al firmarse un doblete con el e-Jiménez, aunque poco pudo hacer para alcanzar el marcador global.

"Dio lleva más experiencia, se la pasa jugando todos días, no me puedo defender, pero haré uno y podré retirarme dignamente. Le tengo respeto al club América, no podía hacer mucho. 'Gio', abrazo mi hermano, estás en otro nivel en esto del FIFA", fueron las palabras que Raúl le dedicó al atacante de las Águilas.

Por su parte, Dos Santos respondió que "tenemos mucho tiempo sin vernos, hermano.

"Yo digo que lo hizo muy bien en el segundo partido, el primero le costó entrar, reaccionó y empató".