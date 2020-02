AMLO minimiza actos de corrupción en la Conade de Ana Guevara

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el caso de las irregularidades (que podrían desembocar en un caso de corrupción) de la administración de la Conade, que encabeza la exvelocista Ana Guevara.

La SFP realizó siete auditorías a la Conade, en las cuales encontró comprobaciones irregulares de recursos entregados a entrenadores y federaciones deportivas nacionales que, según el organismo, han ocasionado daños al patrimonio del Fodepar, un fideicomiso exclusivo para atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios.

"Vendrá la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y ella nos va a decir en qué estado se encuentra la investigación y que es lo que procede", sostuvo en su conferencia de prensa matutina. "Si se encuentran elementos suficientes, se va a proceder. Esto es que se presente la denuncia en la Fiscalía General".

Las irregularidades que encontró la SFP, según su informe, ascienden a 50.8 millones de pesos y apenas comprenderían del lapso de enero a junio del año pasado, es decir, el primer semestre de la gestión de Guevara al frente de la Conade.

A López Obrador se le cuestionó el porqué el Titular del Órgano Interno de Control de la SFP, Filiberto Otero, no realizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General, una vez que se había encontrado estas irregularidades en la Conade, a lo que mencionó que 'había un procedimiento legal que seguir'.

"La única cosa que puedo decir es que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. No habrá impunidad en este caso, ni en otros. No somos tapadera. Sólo que hay un procedimiento legal", agregó el tabasqueño.

EL UNIVERSAL, en su momento, reportó múltiples usos indebidos del fideicomiso Fodepar, como fue el caso del funcionario público Víctor de Lucio, técnico responsable de deporte convencional de Conade, quien recibió 1.7 millones de pesos para solventar gastos de atletas durante eventos en los que participaron.

Por otra parte, este diario detectó que hubo empleados administrativos que fueron dados de alta en el Fodepar como entrenadores. Tal es el caso de Alejandro Gutiérrez, quien fue dado de alta como coach y percibió un salario de 35 mil pesos, pero se desempeñaba como asistente de Israel Benítez, subdirector de Alto Rendimiento de la Conade.