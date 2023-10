Amplía la Uaslp cupo para carrera

La emoción y el entusiasmo por el 40 Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) están alcanzando su punto máximo, ya que las inscripciones se han cerrado oficialmente debido a la abrumadora demanda de corredores ansiosos por participar. Sin embargo, como un gesto para atender a todos los apasionados del running, se abrirán dos mil nuevos lugares que incluyen número de participante, chip y medalla (sin playera conmemorativa), para que nadie se quede sin la oportunidad de competir en esta emocionante justa atlética.

Los interesados en unirse a esta experiencia deportiva única tendrán la oportunidad de hacerlo por una cuota simbólica de solo 200 pesos, que incluye el número de participante, el chip de cronometraje y una medalla conmemorativa. Las inscripciones para estos lugares adicionales se llevarán a cabo exclusivamente el jueves 21 de septiembre de manera presencial en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), ubicada en Av. Colorines s/n Col. Prados Glorieta, Zona Oriente, de 09:00 a 18:00 horas. Además, habrá un punto de registro en la tienda Unimanía de Zona Universitaria de 9:00 a 16:00 horas.

La entrega de números de participantes y chips se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre de 12:00 a 18:00 horas y el sábado 23 de septiembre de 9:00 a 16:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, ubicado al poniente de la ciudad.

Para garantizar la acreditación de edad, género y categoría, se solicitará a todos los atletas una identificación oficial (INE) y una carta responsiva debidamente completada, que puede descargarse desde el sitio web oficial del evento: mediomaraton.uaslp.mx. Los estudiantes de la UASLP deberán presentar su credencial vigente (clave única) junto con su identificación oficial para verificar su edad y categoría. Los trabajadores universitarios deben acreditarse con una credencial UASLP vigente (RPE).

Es importante recordar que el uso de cubrebocas será obligatorio al recoger el kit, ya que se entregará en un recinto cerrado. Sin embargo, durante el evento deportivo al aire libre que se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre de 2023, no será necesario el uso de cubrebocas.

El 40 Medio Maratón UASLP de 21 kilómetros arrancando a las 6:45 am. seguido por la carrera de 10 km en sillas de ruedas a las 6:55 am, las carreras de 10 km a las 7:05 am y, finalmente, la de 4 km a las 7:15 am., los participantes se reunirán frente al Edificio Central de la UASLP, donde estará ubicada la salida y la meta.