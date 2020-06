Ana Guevara garantiza que no desaparecerá el Fodepar

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, garantizó que el Fodepar no desaparecerá de cara a la conclusión del proceso olímpico de Tokio 2020.

En una entrevista con TVC Deportes, la dirigente del deporte en nuestro país, señaló que Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento no entra dentro de los fideicomisos que terminarán por una determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Afortunadamente puedo dar la noticia que Fodepar sigue, ya garantizado hablando con Hacienda. Fodepar sigue, y tiene una peculiaridad comparado con el resto de otros fideicomisos que lamentablemente van a desaparecer", dijo con el canal de televisión.

La exvelocista sostuvo que no hay una figura en las leyes del deporte en México que puedan sustituir este fideicomiso, en caso de que se hubiera dado su desaparición.

"Es el único vehículo que tenemos para satisfacer todas las necesidades que el Alto Rendimiento demanda. La institución por si sola (la Conade) no se da abasto y tampoco tiene las facultades para hacerlo", sostuvo.