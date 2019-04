Ana Guevara sigue sin presentar plan de trabajo en la Conade

En el primer día de actividades del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) que se lleva a cabo en Acapulco, la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara no entregó su plan de trabajo como anticipó que haría el jueves de la semana pasada.

Guevara reiteró que el presupuesto que recibirá la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aún no ha llegado, motivo por el que se ha atrasado la presentación de su plan 2019.

En su mensaje, Guevara Espinoza aseguró que para lograr un cambio positivo en el deporte se tiene que trabajar de manera coordinada entre institutos, federaciones y atletas, ya que ellos son la materia prima para conseguir este objetivo.

"La ruta del replanteamiento que queremos lograr es el de cambiar y desde mi perspectiva, al haber sido atleta y representar a mi país, quiero cambiar la forma de trabajar desde mi posición, tener acercamientos con los propios atletas, que realmente son nuestra materia prima y son el por qué estamos reunidos hoy", aseveró.

La estrategia para la dirección del deporte mexicano en 2019 no ha avanzado debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha entregado el Plan Sexenal. Acabando su participación, Guevara voló a Cancún para el Día Inaugural de los Tigres de la Liga Mexicana de Beisbol donde estuvo como invitada especial.