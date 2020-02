Añaden en listas para Juegos Olímpicos a Lupita González

Las esperanzas de Guadalupe González de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 incrementaron inesperadamente, luego de que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) la anexara en la lista larga de atletas que tienen posibilidades de ir a las "Magnas Justas", la cual fue entregada al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Lupita fue contemplada por la FMAA en la lista", reveló Carlos Padilla, presidente del COM. "Tiene posibilidades de ir a los Juegos, si tiene una resolución favorable y cumple con los criterios de la FMAA y la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF)".

González, vigente subcampeona olímpica en marcha 20 kilómetros, está sancionada por la Unidad de Integridad de la IAAF, luego de que la suspendieron cuatro años por fallar una prueba antidopaje que detectó un consumo de trembolona.

El equipo legal de la marchista apeló la sanción ante el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo (TAS). Éste tenía que dar una sentencia la última semana de enero, pero aplazó su resolución hasta marzo.

Si el TAS hubiera confirmado la sanción de cuatro años, la marchista hubiera fuera definitivamente de Tokio 2020.

Sin embargo, lo anterior no significa que González tenga un camino fácil para los Juegos Olímpicos. Primero tendría que obtener una reducción de su sentencia que la haga elegible para participar en las Magnas Justas, luego dar la marca mínima para los Tokio 2020 y finalmente terminar en un buen ranking de la IAAF, que le permita participar en el certamen.

Todo en menos de cinco meses.