Ancelotti aún sueña con el "Chucky" Lozano

Carlo Ancelotti, aún sueña con Hirving Lozano. El entrenador italiano llevó al "Chucky" al Nápoli para utilizarlo como eje del ataque, pero, aunque el experimento falló y Carletto tuvo que salir del cuadro napolitano, insiste en qué no se equivocó y que el mexicano triunfará en esa posición, además de que lo quiere tener de nueva cuenta bajo sus órdenes.

"Lozano sigue siendo un óptimo delantero. La adaptación en el primer año va considerada. El próximo año será otra historia", dijo en entrevista para la Radio Anch'io Lo Sport.

El entrenador actual del Everton de la Liga Premier inglesa, señaló que si en esta temporada no pudo fichar al veloz atacante en el próximo año podría ser otra historia.

Bajo las órdenes de Ancelotti, Hirving Lozano jugaba como delantero centro, lo que no dio muchos dividendos, después de su despido, el "Chucky" volvió al extremo donde en los últimos partidos a tenido más oportunidades con Gennaro Gatusso, aunque no se logró consolidar por lo que su venta al Everton, equipo que dirige Carlo Ancelotti sigue latente.