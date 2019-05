Ancer, mejor que Tiger Woods en el PGA Championship

Mientras estrellas como Tiger Woods, Jon Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau, Bubba Watson e Ian Poulter no pasaron el corte del PGA Championship, el mexicano Abraham Ancer, sí.

El tamaulipeco, con una tarjeta de tres golpes sobre par (143 impactos), aseguró su participación en el fin de semana por primera vez en un Major del PGA Tour. Brooks Koepka lidera el certamen con un score de -12, una ventaja de siete sobre los segundos lugares, Jordan Spieth y Adam Scott (-5).

Ancer, como la mayoría de los golfistas, ha batallado mucho en el campo de Bethpage State Park, en Nueva York. En la segunda ronda, el tricolor se las ingenió para mantenerse en par de campo (70) y competir el resto de los días. Abraham todavía tuvo la oportunidad de escalar posiciones, más dos bogeys en la última vuelta no lo dejaron.

El club neoyorquino ha sido un martirio para varios jugadores, además de que el frío y los vientos no han permitido un desempeño fluido, como Woods, quien no pasó del corte. El estadounidense se quedó a un impacto de continuar, pero erró el birde que lo colocaba el fin de semana y terminó con una tarjeta de +5.

Koepka, campeón defensor de este torneo, no tiene alguien que le compita si mantiene el ritmo de los primeros dos días del PGA Championship, segundo Major de la temporada. Este jueves, el jugador de 29 años de edad firmó un score de -7 y hoy, con condiciones más complicadas al competir por la tarde, cerró -5, para un total de -12.

El estadounidense partirá este sábado en el mismo grupo con Jordan Spieth, quien necesita la victoria para completar el Grand Slam (ganar los cuatro Majors); la distancia entre líder y segundo lugar es amplia.