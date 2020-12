Ancer y Ortíz pasaron el corte en el Mayakoba Classic 2020

De seis mexicanos en el Mayakoba Classic, sólo dos, los que cuentan con su tarjeta de PGA Tour, avanzaron el corte para el fin de semana.

Carlos Ortiz (seis golpes bajo par) y Abraham Ancer (-3), representantes tricolores en el máximo circuito, todavía compiten en el campo de El Camaleón, que fue dominado por el argentino Emiliano Grillo, durante la segunda ronda.

El albiceleste terminó –antes de que la jornada se suspendiera por falta de luz– el viernes con una tarjeta de 63 impactos, para un total de -13 en el certamen, y le sacó una ventaja de cuatro a los segundos lugares, los estadounidenses Tony Finau y Tom Hoge (-9).

Del lado local, Ortiz se metió entre los mejores 10 del torneo caribeño, a una distancia de siete de Grillo.

"Me voy contento porque estoy jugando bien, aunque me faltó ser agresivo en la primera vuelta", comentó el tricolor, quien firmó cinco birdies en sus últimos siete hoyos del recorrido.

Fue un día similar para su compatriota, Ancer, con una fría participación durante las nueve banderas iniciales, pero cuando salió el sol y apretó el calor de la playa, embocó tres pájaros, en una ronda sin bogeys.

Roberto Díaz, Armando Favela, Aarón Terrazas e Isidro Benítez no pasaron el corte, al igual que dos de las figuras del torneo, Brooks Koepka (en par) y Rickie Fowler (+1).